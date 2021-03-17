В работе интернет-магазина Ozon произошел сбой

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В работе интернет-магазина Ozon в среду произошел сбой. Об этом говорится на портале Downdetector, отслеживающем неполадки популярных интернет-ресурсов.

По информации портала, 97% пользователей Ozon говорили о проблемах с сайтом. Еще 2% пожаловались на сложности при входе на сайт интернет-магазина.

Информация о неполадках поступала чаще всего из Москвы и Петербурга. Причина сбоя в работе Ozon сейчас неизвестна.

Ранее эксперты назвали главные киберугрозы 2021 года. Так, злоумышленники могут взламывать домашние системы, поскольку многие компании все еще находятся на удаленке.