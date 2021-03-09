В Кремле отреагировали на сообщения о кибератаках США на Россию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что статья в New York Times о предстоящих кибератаках США на РФ вызывает обеспокоенность. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Достаточно авторитетное издание анонсирует возможность кибератак, это международная киберпреступность. То, что издание допускает такую информацию, – это повод для нашей обеспокоенности", – сказал представитель Кремля.
Песков также напомнил, что Россия никогда не имела и не имеет отношения к кибертерроризму.
В статье в The New York Times говорилось, что несколько кибератак намерены совершить США по российским системам, связанным с властями. Уточнялось, что "скрытые контрудары" будут произведены в течение трех недель. По данным источников, которые издание не раскрывает, о действиях США станет известно Владимиру Путину, российской разведке и военным, но не внешнему миру.
В конце февраля стало известно, что США планируют ввести очередные санкции против Российской Федерации. Причиной реализации санкций называют вероятное вмешательство РФ в выборы в США и участие российских граждан в кибератаках на американские структуры и ведомства.
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