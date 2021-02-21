Помощник Байдена оценил вероятную реакцию США на приписанные РФ кибератаки

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская сторона готовит ответ на якобы совершенные Россией кибератаки. Об этом он заявил в эфире телеканала CBS.

"Мы находимся в процессе. Я сказал, что на это уйдут недели, не месяцы, пока мы подготовим ответ", – заявил специалист.

По словам Салливана, разрабатывается комплекс мер реагирования, причем он подразумевает не только прямые санкции, но и набор скрытых инструментов.

Помощник Джозефа Байдена также подчеркнул, что разведывательные службы США продолжают расследовать причины кибератак и причастных к нанесению ущерба.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в налаживании отношений с Евросоюзом и США. Представитель Кремля при этом отметил, что Россия не видит взаимности от партнеров.

