Помощник Байдена оценил вероятную реакцию США на приписанные РФ кибератаки

21 февраля, 19:23
Фото: ТАСС/Evan Vucci/АР
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская сторона готовит ответ на якобы совершенные Россией кибератаки. Об этом он заявил в эфире телеканала CBS.
"Мы находимся в процессе. Я сказал, что на это уйдут недели, не месяцы, пока мы подготовим ответ", – заявил специалист.
По словам Салливана, разрабатывается комплекс мер реагирования, причем он подразумевает не только прямые санкции, но и набор скрытых инструментов.
Помощник Джозефа Байдена также подчеркнул, что разведывательные службы США продолжают расследовать причины кибератак и причастных к нанесению ущерба.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в налаживании отношений с Евросоюзом и США. Представитель Кремля при этом отметил, что Россия не видит взаимности от партнеров.
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