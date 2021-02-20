Песков заявил о заинтересованности России в налаживании отношений с Евросоюзом и США

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в налаживании добрых отношений с Евросоюзом и США. Но представитель Кремля подчеркнул, что в данном вопросе российская сторона не видит взаимности.

"Для этого делается многое. Мы пытаемся побудить наших собеседников на проявление воли к нормализации отношений. К сожалению, это получается не всегда, взаимности мы не видим", – приводит его слова ТАСС.

Ранее президент США Джозеф Байден обвинил Россию в нападках на американскую демократию. По мнению политика, российская сторона часто указывает на коррумпированность государственной системы в Америке.