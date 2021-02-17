Госсекретарь США назвал приоритеты в отношениях с Россией

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Власти США намерены достичь стратегической стабильности в отношениях с Россией. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен в эфире Национального общественного радио (NPR).

В разговоре Госсекретарь США перечислил претензии властей страны к РФ. В их числе – предполагаемые кибервзломы, ситуация на Украине и вмешательство в выборы президента.

В то же время, Блинкен отметил положительные моменты в отношениях двух стран. Госсекретарь США подчеркнул важность продления договора по сокращению вооружений СНВ-3 на пять лет.

"Мы будем искать другие способы продвигать стратегическую стабильность с Россией, даже несмотря на то что мы ясно говорим, что предпринимаемые ими действия <...> являются вызовом нашим интересам и ценностям", – заявил Блинкен.

Он выразил мнение, что Москва и Вашингтон должны начать работать "на обоих фронтах".

Ранее американские власти заявили, что считают "Северный поток – 2" плохой сделкой. Там отметили, что проект не соответствует целям Европы в сфере энергетики и безопасности.