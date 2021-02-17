Госсекретарь США назвал приоритеты в отношениях с Россией

Фото: POOL/EPA/TASS/Alex Edelman
Власти США намерены достичь стратегической стабильности в отношениях с Россией. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен в эфире Национального общественного радио (NPR).
В разговоре Госсекретарь США перечислил претензии властей страны к РФ. В их числе – предполагаемые кибервзломы, ситуация на Украине и вмешательство в выборы президента.
В то же время, Блинкен отметил положительные моменты в отношениях двух стран. Госсекретарь США подчеркнул важность продления договора по сокращению вооружений СНВ-3 на пять лет.
"Мы будем искать другие способы продвигать стратегическую стабильность с Россией, даже несмотря на то что мы ясно говорим, что предпринимаемые ими действия <...> являются вызовом нашим интересам и ценностям", – заявил Блинкен.
Он выразил мнение, что Москва и Вашингтон должны начать работать "на обоих фронтах".
Ранее американские власти заявили, что считают "Северный поток – 2" плохой сделкой. Там отметили, что проект не соответствует целям Европы в сфере энергетики и безопасности.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: