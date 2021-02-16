Столтенберг прокомментировал отношения с Россией

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о готовности к сотрудничеству с Россией, но также и к конфронтации. Об этом сообщает RT.

"Я верю в необходимость направить России четкий сигнал: если они хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады", – сказал генсек НАТО.

Он подчеркнул, что альянс готов защищать своих членов.

"Даже если мы не верим, что отношения с Москвой могут быть лучше, мы должны продолжать говорить, поскольку необходимо поддерживать важные связи и отношения", – добавил Столтенберг.

Ранее доктор военных наук Владилен Стучинский и кандидат военных наук Михаил Корольков предложили гарантированную защиту от возможной угрозы со стороны НАТО. Отмечалось, что в альянсе ранее разработали концепцию боевых операций, которые будут проходить одновременно на земле, в море, воздухе, космосе и киберпространстве.

Для срыва подобного рода операций российские специалисты предложили нанести встречный или упреждающий удар силами ВКС, в котором задействуют все средства в едином разведывательно-ударном пространстве.

Ранее российский Генштаб заявил об увеличении активности кораблей НАТО у границ России. Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов отмечал, что российская сторона предлагала Североатлантическому альянсу и Вашингтону подумать над мерами, которые могли бы предотвратить негативное развитие ситуации.