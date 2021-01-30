Посол США исключил возможность ослабления санкций против России

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Санкции против России, которые ввели США и их союзники в связи с ситуацией на Украине, ослаблять не будут. Об этом заявил посол США в РФ Джон Салливан.

"Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае, ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции, введенные в результате этих событий", – приводит ТАСС слова посла.

Он добавил, что данный вопрос имеет статус приоритетного в американской администрации.

"Как исполнительная ветвь власти, так и конгресс неизменно заявляли о недопустимости изменения границ без соблюдения закона", – заключил Салливан.

В сентябре прошлого года стало известно, что в связи с киберпреступлениями, вмешательством в выборы в США и ситуацией на Украине ряд российских физических и юридических лиц попал в санкционные списки. Санкции ввели в отношении восьми россиян и выходцев из РФ, а также семи организаций в России и Финляндии.

До этого в санкционный список вошли пять российских научно-исследовательских институтов. Сотрудников этих учреждений подозревают в работе над химическим и биологическим оружием. Так, под ограничения попал и НИИ Минобороны, принимавший участие в разработке вакцины от COVID-19.

