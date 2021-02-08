Российские военные предложили гарантированную защиту от НАТО

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Российские военные предложили гарантированную защиту от возможной угрозы со стороны НАТО. Об этом сообщает RT.

Уточняется, что данный метод предложили доктор военных наук Владилен Стучинский и кандидат военных наук Михаил Корольков. Соответствующая инициатива опубликована в журнале "Воздушно-космические силы. Теория и практика".

Отмечается, что в альянсе ранее разработали концепцию боевых операций, которые будут проходить одновременно на земле, в море, воздухе, космосе и киберпространстве.

Для срыва подобного рода операций российские специалисты предлагают нанести встречный или упреждающий удар силами ВКС, в котором задействуют все средства в едином разведывательно-ударном пространстве. Это, как утверждают специалисты, нанесет противнику ущерб уже в начале его действий.

Преподаватель Академии Вооруженных сил Норвегии, подполковник Турмуд Хейер ранее заявил, что Норвегия может стать эпицентром возможного столкновения в случае войны России и США. По его мнению, усиление американского присутствия в Норвегии может повлечь негативные последствия для страны.

Ранее российский Генштаб заявил об увеличении активности кораблей НАТО у границ России. Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов отмечал, что российская сторона предлагала Североатлантическому альянсу и Вашингтону подумать над мерами, которые могли бы предотвратить негативное развитие ситуации.