СМИ назвали "поле битвы" в случае войны России и США

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Норвегия может стать эпицентром возможного столкновения в случае войны России и США. Такое мнение выразил преподаватель Академии Вооруженных сил Норвегии, подполковник Турмуд Хейер в интервью изданию NRK.

По мнению спикера, усиление американского присутствия в Норвегии может повлечь негативные последствия для страны.

"Риск, что в случае конфликта или кризиса, если он выйдет из-под контроля, Норвегия станет полем битвы между США и Россией, тоже растет", – отметил Хейер.

Подполковник считает, что Норвегия в последние годы исполняет роль стратегически важной территории в передовой защите США на Крайнем Севере. Это происходит по причине того, что Норвегия расположена ближе всех к ядерным силам России.

Хейер пояснил, что США пытаются сдерживать Россию. В этой ситуации Норвегии следует уравновесить оба государства, считает эксперт.

"Норвегия и США ведут новую холодную войну с Россией", – сказал Хейер.

Ранее российский Генштаб заявил об увеличении активности кораблей НАТО у границ России. Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов отмечал, что российская сторона предлагала Североатлантическому альянсу и Вашингтону подумать над мерами, которые могли бы предотвратить негативное развитие ситуации.