США начали переговоры по "Северному потоку – 2" с Германией – СМИ

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Новая администрация США при президенте Джозефе Байдене допускает введение новых санкций в связи с проектом "Северный поток – 2". Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

По данным издания, Вашингтон уже начал соответствующие переговоры с Берлином. В частности, американская сторона представит перечень возможных ограничений для компаний, вовлеченных в строительство трубопровода.

Во вторник наступает крайний срок, когда США должны представить список организаций, которые могут оказаться под ударом. При этом в Вашингтоне допускают и отказ от санкций в связи с национальными интересами.

Ранее сообщалось, что Германия может объявить о готовности ввести мораторий на проект строительства газопровода. Кроме того, Вашингтон якобы предлагал Берлину отказаться от санкций в обмен на введение особого "механизма остановки". Эта мера, по данным источника, могла бы ограничить транзит газа при нарушении прав человека со стороны РФ.

Накануне сообщалось, что строительство трубопровода "Северный поток – 2" возобновилось в водах Дании. Работы ведет баржа "Фортуна", согласно данным системы позиционирования судов My Ship Tracking.

