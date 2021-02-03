Соглашение о продлении договора о СНВ вступило в силу

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Соглашение о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вступило в силу. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"3 февраля в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ. Соответственно, данное соглашение в этот же день вступило в силу", – говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что договор будет действовать до 5 февраля 2026 года. В заявлении говорится, что ключевым звеном для продления договора стал телефонный разговор Владимира Путина и Джозефа Байдена. В Кремле подчеркивали, что продление Договора отвечает национальным интересам РФ и направлен на сохранение транспарентности.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев также положительно отнесся к тому, что диалог между Россией и новой администрацией США начинается с продления соглашения. Он выразил мнение, что с помощью такого шага появятся новые возможности для улучшения и продвижения отношений между РФ и США.

2 августа 2019 года по инициативе США официально было прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он остается единственным действующим договором между Россией и Штатами об ограничении вооружений.