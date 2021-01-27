Песков рассказал, изменятся ли условия ДСНВ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что условия Договора о сокращении стратегических наступательных сооружений, который РФ и США намерены продлить, останутся без изменений. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Это тот же самый договор", – сказал Песков.

Он пояснил, что дальнейшее продление договора не предусмотрено его условиями.

"В самом договоре предусмотрено однократное продление на срок до пяти лет", – заявил Песков.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя достижение договоренности между Россией и США о продлении ДСНВ, заявил, что двум странам удалось спасти мир от новой гонки вооружений.

"Это важно для всего мира. Две крупнейшие ядерные державы выносят решение, в рамках которого у нас будет ограничено количество ядерных боеголовок, сокращение проведено, ограничение по развертыванию", – сказал Володин, сообщают "Дни.ру".

Решение продлить СНВ-3 поддержал и член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков. Он отметил, что, помимо прочего, соглашение дает надежду на продолжение работы по ограничению ядерного оружия.

"Очень положительно оцениваю это событие, думаю, что все здравомыслящие люди как в России, так и в США, и во всем мире положительно относятся к нашему совместному решению. Это, конечно, снизит напряженность в мировом сообществе, уменьшит тенденцию к гонке вооружений, а они, безусловно, имелись последние годы", – передает RT слова Цекова.

Ранее Владимир Путин провел первый телефонный разговор с новым президентом США Джозефом Байденом и поздравил его с началом работы на своем посту. В ходе разговора лидеры стран выразили удовлетворение достижением договоренности по продлению ДСНВ.

Сообщалось, что Договор СНВ могут продлить на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Владимир Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект. Депутаты ратифицировали соглашение 27 января.

2 августа 2019 года по инициативе США официально было прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который вступил в силу 5 февраля 2011 года. ДСНВ остается единственным действующим договором между Россией и Штатами об ограничении вооружений.