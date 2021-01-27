Депутаты Госдумы одобрили соглашение о продлении ДСНВ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Депутаты Госдумы ратифицировали соглашение о продлении Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) до 5 февраля 2026 года. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
"В январе 2021 года достигнуто принципиальное согласие сторон продлить Договор на пять лет", – говорится в пояснительной записке к документу.
Ранее Владимир Путин провел первый телефонный разговор с новым президентом США Джозефом Байденом и поздравил его с началом работы на своем посту. В ходе разговора лидеры стран выразили удовлетворение достижением договоренности по продлению ДСНВ.
Сообщалось, что Договор СНВ могут продлить на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Владимир Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект на ратификацию соглашения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия выступает за добрые отношения с США. Он отмечал, что Путин готов отвечать взаимностью, если новая администрация президента США предложит сотрудничество и рациональный диалог.
2 августа 2019 года по инициативе США официально было прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он остается единственным действующим договором между Россией и Штатами об ограничении вооружений.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: