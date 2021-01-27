Депутаты Госдумы одобрили соглашение о продлении ДСНВ

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Депутаты Госдумы ратифицировали соглашение о продлении Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) до 5 февраля 2026 года. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

"В январе 2021 года достигнуто принципиальное согласие сторон продлить Договор на пять лет", – говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее Владимир Путин провел первый телефонный разговор с новым президентом США Джозефом Байденом и поздравил его с началом работы на своем посту. В ходе разговора лидеры стран выразили удовлетворение достижением договоренности по продлению ДСНВ.

Сообщалось, что Договор СНВ могут продлить на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Владимир Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект на ратификацию соглашения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия выступает за добрые отношения с США. Он отмечал, что Путин готов отвечать взаимностью, если новая администрация президента США предложит сотрудничество и рациональный диалог.

2 августа 2019 года по инициативе США официально было прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он остается единственным действующим договором между Россией и Штатами об ограничении вооружений.

