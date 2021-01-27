Россия и США договорились продлить ДСНВ-3 на условиях Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия и США договорились продлить Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) на условиях Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

"На наших условиях: на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было довесков", – сказал Рябков.

Накануне Владимир Путин провел первый телефонный разговор с новым президентом США Джозефом Байденом и поздравил его с началом работы на своем посту. В ходе разговора лидеры стран выразили удовлетворение достижением договоренности по продлению ДСНВ.

Сообщалось, что Договор СНВ могут продлить на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Владимир Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект на ратификацию соглашения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия выступает за добрые отношения с США. Он отмечал, что Путин готов отвечать взаимностью, если новая администрация президента США предложит сотрудничество и рациональный диалог.

2 августа 2019 года по инициативе США официально было прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он остается единственным действующим договором между Россией и Штатами об ограничении вооружений.

