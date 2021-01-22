В Белом доме предлагают России продлить ДСНВ на пять лет

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Власти США предлагают России продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, США намерены продлить ДСНВ на пять лет. Такой срок договора там посчитали максимально возможным.

"Я могу подтвердить, что США намерены стремиться к продлению ДСНВ на пять лет", – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что данный договор отвечает национальным интересам США.

"Продление ДСНВ особенно важно ввиду напряженности в российско-американских отношениях", – сказала Псаки.

Ранее стало известно о намерениях администрации Байдена продлить ДСНВ. По данным СМИ, речи о "перезагрузке" отношений с Россией не велось.

2 августа 2019 года по инициативе США официально было прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Единственным между странами остается договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), который заканчивается в 2021 году.

В октябре 2020 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить ДСНВ без всяких условий. Речь шла о сроке в год.

В США предложение российского лидера не приняли.