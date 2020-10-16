Путин предложил продлить ДСНВ без всяких условий на год

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений без всяких условий на год. Об этом сообщает РИА Новости.
"У меня есть предложение, а именно продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода", – сказал Путин.
Президент также поручил министру иностранных дел Сергею Лаврову сформулировать позицию Москвы по СНВ-3 и донести ее в ближайшие сроки до Вашингтона.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Россия находится на одном треке с США по вопросу продления ДСНВ. По его словам, это в интересах РФ, Штатов и стратегической безопасности всего мира.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он остается единственным действующим договором между Россией и Штатами об ограничении вооружений. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года.
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