Россия не получила официального ответа США на предложение продлить СНВ-3

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В министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия не получала официального ответа США на предложение продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщает ТАСС.

"Российская сторона не получила официального ответа США на ноту от 16 октября, в которой сформулировано выдвинутое президентом Владимиром Путиным предложение продлить действующий ДСНВ на один год", – заявили в МИД.

В министерстве также добавили, что Россия в случае продления договора готова на один год совместно с США заморозить количество ядерных боезарядов при отсутствии дополнительных требований с американской стороны.

"Россия предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов. Эта позиция может быть реализована строго и исключительно при том понимании, что заморозка боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен раскритиковал предложение Владимира Путина о продлении на один год Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он остается единственным действующим договором между Россией и Штатами об ограничении вооружений. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года.