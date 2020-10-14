Рябков прокомментировал заявления США о договоренности с РФ по СНВ

Фото: МИД РФ/ТАСС
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал заявления США о якобы достижении договоренностей с РФ по договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом пишет РИА Новости.
Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон призвал Москву принять соглашение по стратегическим вооружениям. По мнению американского представителя, тем самым Россия продемонстрирует свою политическую волю.
В свою очередь, Рябков назвал подобные утверждения бредом и подтасовкой.
"Это наперсточничество, бред", – подчеркнул Рябков.
Спецпосланник президента США также сообщал, что Вашингтон готов уже завтра продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов. Биллингсли посчитал, что достиг принципиального соглашения с Москвой на этот счет.
"Позиция США в пользу заморозки нам давно известна, она для нас неприемлема", – сказал Рябков.
Он отметил, что Россия в любой момент заключить с США политическую договоренность по СНВ. При этом Вашингтон не выражает аналогичной позиции.
Рябков пояснил, что США и Россия имеют различные взгляды на выстраивание контроля над вооружениями на перспективу.
"У нас были возможности довести до США эти наши подходы в разных формах, в том числе мы им передали их на бумаге", – сообщил замглавы российского дипведомства.
Он отметил, что диалог не находится в состоянии высокой динамики. Переговоры продолжаются, однако не имеют прорывного характера.
"В условиях подобных расхождений я вообще не представляю себе, на каком основании коллеги в Вашингтоне допускают такого рода предположения", – заключил Рябков.
Ранее МИД РФ призвал США прекратить "соперничество великих держав". В российском ведомстве отмечали, что Москва осознает свою ответственность за международную безопасность.
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