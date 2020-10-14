Песков оценил ситуацию вокруг продления ДСНВ

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Россия надеется, что находится на одном треке с США по вопросу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если говорить о понимании необходимости продления ДСНВ, то мы надеемся, что в этом плане мы на одном треке, что мы понимаем, что его надо продлевать", – приводит слова Пескова РИА Новости.

По его словам, это и в интересах РФ и США, и стратегической безопасности всего мира.

"В остальном – договоренности не достигнуты", – добавил представитель Кремля.

Заявления США о якобы достижении договоренностей с РФ по договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) прокомментировал и заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Он назвал подобные утверждения бредом и подтасовкой.

Накануне спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон призвал Москву принять соглашение по стратегическим вооружениям. По мнению американского представителя, тем самым Россия продемонстрирует свою политическую волю.

Также он сообщал, что Вашингтон готов уже завтра продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов. Биллингсли посчитал, что достиг принципиального соглашения с Москвой на этот счет.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали определенных значений. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года.

Ранее МИД РФ призвал США прекратить "соперничество великих держав". В российском ведомстве отмечали, что Москва осознает свою ответственность за международную безопасность.