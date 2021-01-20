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Политика

15:12

Военный эксперт прокомментировал заявление Блинкена по ДСНВ

политика

Фото: АР/Alex Edelman/Pool

Свое мнение о заявлении кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкена о договоре СНВ-3 высказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин, сообщает RT.

По его словам, условия продления договора новая администрация США пока не изложила. Козин считает, что возможно повторение предварительных условий, которые выдвигались уходящей администрацией Трампа и которые оказались для РФ "полностью неприемлемыми".

"Прежде всего нужны детали, которые будут уважать интересы России в области национальной обороны и безопасности", – отметил он.

Ранее кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что избранный президент США Джо Байден пытается найти возможность продлить договор СНВ-3 с Россией. Он отметил, что срок продления договора будет зависеть от решения нового президента.

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