Кандидат на пост главы Пентагона поддержал предоставление оружия Украине

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Фото: depositphotos/trekandshoot
Кандидат на пост шефа Пентагона отставной генерал Ллойд Остин поддержал предоставление военной помощи Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Известно, что свое мнение Остин выразил в письменных ответах на вопросы членов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса.
"Усилия США по оказанию помощи в деле наращивания потенциала украинских сил должны оставаться приоритетными", – заявил отставной генерал.
В своих ответах Остин не исключил поставку Украине вооружений. Такую меру он оценил как необходимую помощь украинским партнерам.
"Я буду решительно поддерживать усилия по обеспечению подготовки, предоставлению техники и консультативной поддержки, чтобы помочь украинским силам сохранить территориальную целостность страны в условиях продолжающейся агрессии со стороны России", – сообщил Остин.
Бывший генерал уточнил, что в случае его утверждения на должность главы Пентагона Украина может получить от США летальное вооружение.
Ранее сенатор Алексей Пушков предположил, как избранный президент США Джо Байден планирует использовать Украину для борьбы с Россией. Политик выразил мнение, что американские власти могут предоставить соседнему государству не только оборонительное, но и наступательное оружие.
До инаугурации Джо Байдена остается менее суток
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