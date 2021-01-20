Кандидат на пост главы Пентагона поддержал предоставление оружия Украине

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Кандидат на пост шефа Пентагона отставной генерал Ллойд Остин поддержал предоставление военной помощи Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что свое мнение Остин выразил в письменных ответах на вопросы членов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

"Усилия США по оказанию помощи в деле наращивания потенциала украинских сил должны оставаться приоритетными", – заявил отставной генерал.

В своих ответах Остин не исключил поставку Украине вооружений. Такую меру он оценил как необходимую помощь украинским партнерам.

"Я буду решительно поддерживать усилия по обеспечению подготовки, предоставлению техники и консультативной поддержки, чтобы помочь украинским силам сохранить территориальную целостность страны в условиях продолжающейся агрессии со стороны России", – сообщил Остин.

Бывший генерал уточнил, что в случае его утверждения на должность главы Пентагона Украина может получить от США летальное вооружение.

Ранее сенатор Алексей Пушков предположил, как избранный президент США Джо Байден планирует использовать Украину для борьбы с Россией. Политик выразил мнение, что американские власти могут предоставить соседнему государству не только оборонительное, но и наступательное оружие.