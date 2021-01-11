Нэнси Пелоси назвала Трампа "служанкой Путина"

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Фото: AP Photo/Patrick Semansky, File
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что президент США Дональд Трамп является "служанкой" (hand maiden) президента России Владимира Путина. Об этом она заявила в интервью CBS.
Также она выразила мнение, что у РФ есть на Трампа какой-то компромат.
"Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа – личное, политическое, финансовое. <...> Другого объяснения, почему президент США является до такой степени служанкой Путина, нет ", – заявила Пелоси.
Кроме того, она назвала Трампа "помешанным" и выразила мнение, что его нужно привлечь к уголовной ответственности.
Ранее избранный президент США Джозеф Байден обвинил Трампа в провоцировании протестующих к беспорядкам в Вашингтоне. По словам демократа, действующий президент "подстрекал толпу к нападению на Конгресс".
6 января в Вашингтоне протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание конгресса. Полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.
По данным правоохранителей, в результате столкновений погибли 4 человека. Среди жертв протестов оказались две женщины и двое мужчин.
Байден заявил, что беспорядки стали результатом нападок Трампа на демократию
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