Пушков рассказал, как Байден будет использовать Украину для борьбы с Россией

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Сенатор Алексей Пушков предположил, как избранный президент США Джо Байден планирует использовать Украину для борьбы с Россией. Об этом российский политик рассказал в интервью изданию "Украина.ру".

По мнению Пушкова, США не станут отдаляться от Украины. Более того, он предположил, что Украина может стать одним из главных направлений антироссийской политики администрации Байдена.

"Будет активизировано военное взаимодействие между США и Украиной, то есть будет усилена поддержка со стороны США украинских вооруженных сил", – выразил мнение Пушков.

Еще одним шагом может стать создание на территории Украины американской военной базы. Подобная инициатива уже была выдвинута президентом Владимиром Зеленским.

"Если учесть, что у украинцев денег на строительство военных баз нет, как и ни на что другое, то полагаю, что финансироваться это будет из-за рубежа. Соединенные Штаты – явный кандидат на то, чтобы финансировать строительство одной из таких баз, которая затем превратится в их базу", – сказал Пушков.

Он также предположил, что США могут поставлять Украине не только оборонительное, но и наступательное оружие.

Ранее Пушков предрек Байдену возвращение импичмента бумерангом. Сенатор отмечал, что отправить избранного президента США в отставку не получится до выборов в конгресс 2022 года.