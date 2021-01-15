Пушков предрек Байдену возвращение импичмента "бумерангом"

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Фото: ТАСС/Carolyn Kaster/AP
Сенатор Алексей Пушков оценил вынесение импичмента президенту США Дональду Трампу, предположив, что Джозеф Байден попадет в подобную ситуацию. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.
"Превращение импичмента президента в банальную процедуру вернется к демократам бумерангом: республиканцы уже намерены готовить импичмент Байдену за коррупцию", – отметил Пушков.
Он отметил, что отправить Байдена в отставку не получится до выборов в конгресс 2022 года, поскольку у представителей Республиканской партии нет большинства в палате представителей.
"Если республиканцы преодолеют этот разрыв, Байден рискует на себе испытать все прелести импичмента", – добавил Пушков.
Накануне новый член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила о планах инициировать импичмент Байдену в первый его рабочий день на посту президента.
Конгресс США на фоне прошедших в Капитолии беспорядков утвердил избрание Джо Байдена президентом страны. Байден получил больше 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков. Утверждение голосов окончательно закрывает конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов. Инаугурация избранного президента Джо Байдена запланирована на 20 января.
Представитель Совета Федерации РФ Алексей Пушков ранее заявил, что при Байдене внешняя политика США будет направлена на противостояние России и Китаю. Он отметил, что избранный американский президент видит в лице РФ своего врага. По словам Пушкова, у Байдена имеется идея глобальной коалиции демократий против авторитарных режимов.
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