СМИ сообщили о планах члена конгресса США инициировать импичмент Байдену

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Новый член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила о планах инициировать импичмент Джозефу Байдену в первый его рабочий день на посту президента. Об этом сообщила газета The Hill.

"Мы не можем иметь президента Соединенных Штатов, который готов злоупотребить президентскими полномочиями и который может быть легко подкуплен иностранными правительствами, китайскими энергетическими компаниями, украинскими энергетическими компаниями, поэтому 21 января я прибегну к статьям об импичменте в отношении Джо Байдена", – приводит газета слова Грин.

При этом она не уточнила, какие именно обвинения она намерена выдвинуть в отношении Байдена.

Ранее конгресс США на фоне прошедших в Капитолии беспорядков утвердил избрание Джо Байдена президентом страны. Байден получил больше 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков. Утверждение голосов окончательно закрывает конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов. Инаугурация избранного президента Джо Байдена запланирована на 20 января.

Представитель Совета Федерации РФ Алексей Пушков ранее заявил, что при Байдене внешняя политика США будет направлена на противостояние России и Китаю. Он отметил, что избранный американский президент видит в лице РФ своего врага. По словам Пушкова, у Байдена имеется идея глобальной коалиции демократий против авторитарных режимов.