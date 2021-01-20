Кандидат на пост госсекретаря США сообщил о желании Байдена продлить СНВ-3

Фото: AP/TASS/Evan Vucci

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что избранный президент США Джо Байден пытается найти возможность продлить договор СНВ-3 с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Блинкен подчеркнул, что в скором времени наступит дедлайн в вопросе продления соглашения. По этой причине новая администрация начнет продвигать инициативу о продлении СНВ-3 сразу после вступления Байдена в должность президента.

"Я знаю, что он уделяет внимание поиску возможности продлить", – сообщил Блинкен.

Он отметил, что срок продления договора будет зависеть от решения нового президента.

Конгресс США на фоне прошедших в Капитолии беспорядков утвердил избрание Джозефа Байдена президентом страны. Его инаугурация запланирована на 20 января.

Ранее кандидат на пост главы Пентагона поддержал предоставление оружия Украине. Отставной генерал Ллойд Остин заявил о планах помочь украинским партнерам сохранить территориальную целостность страны.