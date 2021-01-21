Администрация Байдена хочет продлить ДСНВ на пять лет – СМИ

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Новая администрация США во главе с президентом Джозефом Байденом рассчитывает на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает газета The Washington Post.

По данным источника издания, речь идет о пятилетнем сроке действия соглашения.

"ДСНВ явно отвечает интересам национальной безопасности США и имеет еще больший смысл, когда отношения с РФ являются конфронтационными", – заявил газете высокопоставленный американский чиновник.

The Washington Post также обратила внимание на то, что администрация США исключает возможность "перезагрузки" отношений с Россией.

В октябре 2020 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить действовавший на тот момент Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений без всяких условий. Речь шла о сроке в год, который бы позволил урегулировать ранее выявленные проблемы соглашения. В США предложение российского лидера не приняли.

