В Кремле заявили, что РФ выступает за добрые отношения с США

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за добрые отношения с США. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"Россия последовательно и традиционно выступает за добрые отношения. Не на словах, а на деле мы говорим о том, что мы готовы считать американцев нашими партнерами, но они не готовы", – заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, Путин готов ответить взаимностью, если новая администрация президента США Джозефа Байдена предложит сотрудничество и рациональный диалог.

Посол РФ в США Анатолий Антонов ранее назвал диалог между Москвой и Вашингтоном важным для международных отношений. Дипломат подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству в той же мере, что и США.

