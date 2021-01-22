МИД России приветствовал настрой США на продление ДСНВ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о стремлении американских властей продлить Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает RT.

"Подобный настрой можем только приветствовать. Россия последовательно выступала и выступает за принятие такого решения", – заявила Захарова.

Она также отметила, что российская сторона готова в максимально сжатые сроки приступить к переговорам.

2 августа 2019 года по инициативе США официально было прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Единственным между странами остается договор о стратегических наступательных вооружениях, который заканчивается в 2021 году.

Накануне стало известно, что новая администрация США рассматривает возможность пятилетнего договора ДСНВ.