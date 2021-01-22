Песков заявил, что РФ выступает за сохранение и продление ДСНВ

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль выступает за сохранение и продление Договора о сокращении стратегических наступательных сооружений (СНВ-3), о намерении продления которого ранее заявили в США. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Мы можем только приветствовать политическую волю [Вашингтона], но все зависит от деталей предложения, которые я не готов пока комментировать: их предстоит изучить", – сказал Песков.

Он подчеркнул, что конкретные условия предложения США пока неизвестны.

"Выдвигались условия для продления, они нам не подходили. Давайте ознакомимся с тем, что предлагают американцы", – отметил Песков.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что США намерены продлить ДСНВ на пять лет. Там заявляли, что продление Договора особенно важно ввиду напряженности в российско-американских отношениях.

2 августа 2019 года по инициативе США официально было прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Единственным между странами остается договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), который заканчивается в 2021 году.

В октябре 2020 года Владимир Путин предложил продлить ДСНВ без всяких условий на год. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что Россия находится на одном треке с США по вопросу продления договора.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он остается единственным действующим договором между Россией и Штатами об ограничении вооружений. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года.