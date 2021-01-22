В Совфеде оценили планы США продлить договор СНВ-3

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Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Россия и США могут продлить Договор о сокращении стратегических наступательных сооружений (СНВ-3) до 5 февраля.

"Успеть до 5 февраля вполне возможно, ведь, даже если до этого договоренность будет оформлена только дипломатически, то есть без ратификации, продленный договор до такой ратификации может применяться на временной основе, как это и предусмотрено федеральным законом "О международных договорах РФ", – приводит слова сенатора РИА Новости.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что США намерены продлить ДСНВ на пять лет. Там заявляли, что продление Договора особенно важно ввиду напряженности в российско-американских отношениях.

2 августа 2019 года по инициативе США официально было прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Единственным между странами остается договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), который заканчивается в 2021 году.

В октябре 2020 года Владимир Путин предложил продлить ДСНВ без всяких условий на год. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что Россия находится на одном треке с США по вопросу продления договора.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он остается единственным действующим договором между Россией и Штатами об ограничении вооружений. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года.