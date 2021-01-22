МИД РФ обещал реагировать на "освещение" несанкционированных акций посольством США

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Россия расценит как вмешательство во внутренние дела попытки американского посольства в Москве "освещать" несанкционированные акции в России. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД РФ.

В ведомстве отметили, что в Вашингтоне зачастую "стимулируют" протесты в странах с неугодными правительствами и раскритиковали посольство США в Москве за объявление с датой и местом проведения протестной акции.

"Любые попытки подобного "освещения" несанкционированных митингов будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны и вызовут соответствующую реакцию", – написали в министерстве.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее призвал воздержаться от участия в несогласованной акции 23 января. Он также назвал циничным попытки массового вовлечения несовершеннолетних в эту акцию. Собянин призвал родителей обратить на это внимание и не подвергать детей риску в угоду провокаторам.

