Фото: ТАСС/министерство обороны РФ

Владимир Путин продлил договор СНВ-3 на пять лет. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Федеральный закон принят Государственной думой 27 января 2021 года и одобрен Советом Федерации 27 января 2021 года", – следует из документа, утвержденного президентом РФ. Отмечается, что соглашением предусматривается продлить Договор на пять лет. Он будет действовать до 5 февраля 2026 года.

Реализация данного соглашения не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета. Как подчеркнули в Кремле, продление Договора отвечает национальным интересам РФ, позволяет сохранить транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США.

Ранее республиканцы выступили против продления ДСНВ на пять лет. Республиканцы также указали, что соглашение должно включать нестратегические ядерные вооружения.