Республиканцы выступили против продления ДСНВ на пять лет

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Конгрессмены-республиканцы Майкл Маккол и Майк Роджерс раскритиковали Джо Байдена за решение продлить с Россией Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

В заявлении законодателей на сайте комитета по иностранным делам говорится, что Белый дом "упустил возможность договориться о более серьезной версии нового договора".

Республиканцы также указали, что соглашение должно включать нестратегические ядерные вооружения, сильный режим проверок, а также новые стратегические системы.

При этом Маккол и Роджерс считают, что продление документа на пятилетний срок якобы лишает США рычага воздействия на Россию для возвращения к переговорам.

Вместе с тем законодатели призвали администрацию США модернизировать потенциал ядерного сдерживания и отреагировать "на растущие ядерные арсеналы Китая".

Россия и США продлили ДСНВ на пять лет 26 января. Затем Госдума единогласно проголосовала за ратификацию соглашения, позже договор одобрил Совет Федерации.

ДСНВ остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. В 2019 году стороны расторгли Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).