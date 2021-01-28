Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

03:51

Республиканцы выступили против продления ДСНВ на пять лет

за рубежом безопасность политика

Фото: depositphotos/etienjones

Конгрессмены-республиканцы Майкл Маккол и Майк Роджерс раскритиковали Джо Байдена за решение продлить с Россией Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

В заявлении законодателей на сайте комитета по иностранным делам говорится, что Белый дом "упустил возможность договориться о более серьезной версии нового договора".

Республиканцы также указали, что соглашение должно включать нестратегические ядерные вооружения, сильный режим проверок, а также новые стратегические системы.

При этом Маккол и Роджерс считают, что продление документа на пятилетний срок якобы лишает США рычага воздействия на Россию для возвращения к переговорам.

Вместе с тем законодатели призвали администрацию США модернизировать потенциал ядерного сдерживания и отреагировать "на растущие ядерные арсеналы Китая".

Россия и США продлили ДСНВ на пять лет 26 января. Затем Госдума единогласно проголосовала за ратификацию соглашения, позже договор одобрил Совет Федерации.

ДСНВ остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. В 2019 году стороны расторгли Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Москва и мир": смягчение антиковидных мер и продление ДСНВ

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать