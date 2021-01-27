Совфед одобрил соглашение о продлении ДСНВ до 5 февраля 2026 года

Фото: ТАСС/министерство обороны РФ

В ходе заседания Совет Федерации ратифицировал соглашение о продлении СНВ-3. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект о ратификации соглашения о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.

5 февраля срок действия документа истекает. Его предполагается продлить до 5 февраля 2026 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия выступает за добрые отношения с США. Он отмечал, что Путин готов отвечать взаимностью, если новая администрация президента США предложит сотрудничество и рациональный диалог.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев положительно отнесся к тому, что диалог между Россией и новой администрацией США начинается с продления соглашения.

2 августа 2019 года по инициативе США официально было прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который вступил в силу 5 февраля 2011 года. ДСНВ остается единственным действующим договором между Россией и Штатами об ограничении вооружений.