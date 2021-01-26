Договоренность по продлению ДСНВ-3 открывает перспективы и по другим вопросам – сенатор

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев положительно отнесся к тому, что диалог между Россией и новой администрацией США начинается с продления ДСНВ. Об этом сообщает ТАСС.

"Очень хорошо, что мы начинаем нашу работу с новой администрацией США, с администрацией президента Байдена с такого хорошего, символичного шага, который, возможно, раскроет дополнительные двери и даст новые дополнительные возможности, чтобы продвигаться в наших сложных отношениях и по другим вопросам", – прокомментировал Косачев.

Ранее Владимир Путин поговорил по телефону с новым президентом США Джо Байденом и поздравил его с началом работы на своем посту. Отмечается, что в ходе разговора Путин и Байден выразили удовлетворение достижением договоренности по продлению ДСНВ.

Избранный президент США Джо Байден официально вступил в должность 20 января. Церемония принятия присяги на Библии состоялась на ступенях Капитолия в Вашингтоне.

