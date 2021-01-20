Джозеф Байден вступил в должность президента США

19:49 (обновлено 20.01.2021 20:21)
Фото: AP Photo/Saul Loeb/Pool Photo via AP
Джозеф Байден и Камала Харрис вступили в должности президента и вице-президента США. 20 января состоялась инаугурация избранного главы государства.
"Я, Джо Байден, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов", – сказал Байден, подняв правую руку и положив левую руку на Библию.
Новый президент США заявил, что с его избранием демократия победила.
"Это день Америки. Это день демократии. День истории и надежды, обновления и решимости. <...> В этот час, друзья мои, демократия одержала верх", – подчеркнул новый американский президент.
Байден также отметил, что всей душой будет стремиться к единству, призвал к этому всех американцев.
По словам Байдена, США восстановит союзы и вновь будет общаться с миром.
Он подчеркнул, что США станут сильным и надежным партнером в деле мира и безопасности.
Кроме того, президент США прервал инаугурационную речь для минуты молчания в память о жертвах пандемии.
"Мое первое действие на посту, и я прошу вас присоединиться на мгновение для молчаливой молитвы в память о тех, кого мы потеряли за последний год из-за пандемии. Всех этих 400 тысяч ... американцев: матерей, отцов, мужей, жен, сыновей, дочерей, друзей, соседей, коллег", – призвал Байден и прервался на минуту молчания.
В Вашингтоне началась инаугурация Джозефа Байдена и Камалы Харрис
Конгресс США на фоне прошедших в Капитолии беспорядков утвердил избрание Байдена 46-м президентом страны.
Он получил больше 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков. Утверждение голосов окончательно закрывает конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов.
45-й президент США Дональд Трамп отказался присутствовать на церемонии инаугурации и улетел с супругой во Флориду.
Ранее Трамп подписал документы о помиловании 73 человек. Среди них – его бывший советник Стивен Бэннон. Позже политик в обращении к сторонникам отметил, что может вернуться к политической деятельности в том или ином качестве.
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