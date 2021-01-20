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Политика

19:49 (обновлено 20.01.2021 20:21)

Джозеф Байден вступил в должность президента США

политика за рубежом

Фото: AP Photo/Saul Loeb/Pool Photo via AP

Джозеф Байден и Камала Харрис вступили в должности президента и вице-президента США. 20 января состоялась инаугурация избранного главы государства.

"Я, Джо Байден, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов", – сказал Байден, подняв правую руку и положив левую руку на Библию.

Новый президент США заявил, что с его избранием демократия победила.

"Это день Америки. Это день демократии. День истории и надежды, обновления и решимости. <...> В этот час, друзья мои, демократия одержала верх", – подчеркнул новый американский президент.

Байден также отметил, что всей душой будет стремиться к единству, призвал к этому всех американцев.

Сегодня, в этот январский день, моя душа в этом – в том, чтобы сплотить Америку, объединить наш народ, объединить нашу нацию. И я прошу каждого американца присоединиться ко мне в этой цели.
Джозеф Байден
президент США

По словам Байдена, США восстановит союзы и вновь будет общаться с миром.

Мы восстановим наши альянсы и снова будем общаться с миром. Не для того чтобы реагировать на вчерашние вызовы, а на вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня. Я буду руководить не примером нашей силы, а силой нашего примера.
Джозеф Байден
президент США

Он подчеркнул, что США станут сильным и надежным партнером в деле мира и безопасности.

Кроме того, президент США прервал инаугурационную речь для минуты молчания в память о жертвах пандемии.

"Мое первое действие на посту, и я прошу вас присоединиться на мгновение для молчаливой молитвы в память о тех, кого мы потеряли за последний год из-за пандемии. Всех этих 400 тысяч ... американцев: матерей, отцов, мужей, жен, сыновей, дочерей, друзей, соседей, коллег", – призвал Байден и прервался на минуту молчания.

В Вашингтоне началась инаугурация Джозефа Байдена и Камалы Харрис

Конгресс США на фоне прошедших в Капитолии беспорядков утвердил избрание Байдена 46-м президентом страны.

Он получил больше 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков. Утверждение голосов окончательно закрывает конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов.

45-й президент США Дональд Трамп отказался присутствовать на церемонии инаугурации и улетел с супругой во Флориду.

Ранее Трамп подписал документы о помиловании 73 человек. Среди них – его бывший советник Стивен Бэннон. Позже политик в обращении к сторонникам отметил, что может вернуться к политической деятельности в том или ином качестве.

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