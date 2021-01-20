Камала Харрис вступила в должность вице-президента США

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Торжественная церемония инаугурации 49-го вице-президента США Камалы Харрис состоялась в среду, 20 января.

Государственный деятель принесла присягу на ступенях Капитолия в Вашингтоне.

В Вашингтоне проходит церемония вступления в должность избранных президента и вице-президента США – Джозефа Байдена и Камалы Харрис. Сообщалось, что новый глава государства в своей речи затронет темы пандемии и национального единства.

45-й президент США Дональд Трамп отказался присутствовать на церемонии и улетел с супругой во Флориду.

