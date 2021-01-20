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Избранный президент США Джозеф Байден в инаугурационной речи будет говорить о пандемии и единстве. Об этом сообщает РИА Новости.

"Президент Байден произнесет инаугурационную речь, изложив свое видение того, как победить пандемию, лучше отстроить, объединить и исцелить страну", – сообщили в штабе политика.

Инаугурация Байдена запланирована на полдень по местному времени в среду, 20 января (20:00 по московскому времени). 45-й президент США Дональд Трамп отказался присутствовать на церемонии и улетел с супругой во Флориду.

Ранее Трамп подписал документы о помиловании 73 человек. Среди них – его бывший советник Стивен Бэннон. Позже политик в обращении к сторонникам отметил, что может вернуться к политической деятельности в том или ином качестве.

