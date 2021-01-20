Байден после инаугурации собирается остановить строительство стены на границе с Мексикой

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Избранный президент США Джо Байден собирается подписать несколько указов в первый день вступления в должность, сообщает RT.

На сайте команды Байдена говорится, что таким образом он намерен обратить вспять "серьезный ущерб, который нанесла стране администрация Дональда Трампа".

В частности, Байден остановит возведение стены на границе с Мексикой. Также он хочет вернуться к сотрудничеству со Всемирной организацией здравоохранения, поскольку она имеет "решающее значение для координации международного ответа на COVID-19".

Новоизбранный президент подпишет документ о возвращении США в Парижское соглашение по климату. Помимо этого, Байден выделит экономическую помощь американцам.

Конгресс США на фоне прошедших в Капитолии беспорядков утвердил избрание Джозефа Байдена президентом страны, его инаугурация запланирована на среду.

Представитель Совета Федерации РФ Алексей Пушков ранее заявил, что при Байдене внешняя политика США будет направлена на противостояние России и Китаю. Он отметил, что избранный американский президент видит в лице РФ своего врага. По словам Пушкова, у Байдена имеется идея глобальной коалиции демократий против авторитарных режимов.

