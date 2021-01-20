Трамп пообещал вернуться в Белый дом

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Дональд Трамп прощался с американцами в качестве президента Соединенных Штатов. 45-й глава Белого дома пообещал, что вернется, сообщает РИА Новости.

"Мы любим вас. Мы вернемся в том или ином виде… Пусть у вас все будет хорошо. Скоро увидимся", – сказал Трамп, когда выступал перед родственниками и сторонниками на авиабазе Эндрюс.

Трамп также выразил отдельную благодарность вице-президенту Майку Пенсу, а также Конгрессу США.

Помимо того, он пожелал новой администрации Джо Байдена удачи. "Я думаю, что им будет сопутствовать успех", – сказал Трамп.

Выборы прошли в США в ноябре 2020 года. На них одержал победу Джозеф Байден. Трамп говорил, что не планирует признавать поражение на выборах.