Трамп покинул Белый дом

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Дональд Трамп в последний раз покинул Белый дом в качестве президента США. Об этом сообщает телеканал CNN.

Последнюю церемонию на посту главы государства Трамп проведет на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд. После нее политик воспользуется бортом номер один и отправится во Флориду, в свою резиденцию в Мар-а-Лаго.

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп не планирует посещать церемонию инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена.

В последний день полномочий Дональд Трамп также подписал документы о помиловании 73 человек. Среди них – бывший советник Стивен Бэннон, которого вместе с тремя предполагаемыми сообщниками обвиняли в мошенничестве и присвоении средств, собранных для строительства стены на границе США и Мексики.