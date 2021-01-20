Трамп объявил о помиловании 73 человек

09:39
Фото: ТАСС/Alex Brandon/AP
Действующий президент США Дональд Трамп в последний день своих полномочий объявил о помиловании более 70 человек, в том числе своего бывшего советника Стивена Бэннона. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
Бэннон вместе с тремя предполагаемыми сообщниками обвинялся в мошенничестве и присвоении средств, собранных для строительства стены на границе США и Мексики.
"Президент Трамп предоставил полное помилование Стивену Бэннону. Прокуроры преследовали господина Бэннона с помощью обвинений, связанных с мошенничеством, вытекающего из его участия в политическом проекте. Господин Бэннон – важный лидер консервативного движения, известный своим политическим чутьем", – говорится в сообщении.
Также в списке помилованных значатся бизнесмен Эллиотт Бройди и политконсультант Республиканской партии Пол Эриксон, якобы связанный с россиянкой Марией Бутиной.
Еще для 70 человек Трамп предписал смягчить наказание.
Среди помилованных нет основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа и бывшего сотрудника АНБ и ЦРУ Эдварда Сноудена. Кроме того, вопреки данным американских СМИ, Трамп не включил в список помилованных себя, членов собственной семьи и адвоката Руди Джулиани.
Ранее Трамп помиловал экс-главу своего штаба Пола Манафорта и бывшего советника Роджера Стоуна. Оба вышеупомянутых фигуранта получили свои сроки по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Он известен поисками доказательств приписываемого России вмешательства в выборы США. Кроме того, Мюллер пытался обнаружить связи Трампа с Москвой.
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