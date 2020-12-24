Трамп помиловал экс-главу своего штаба и бывшего советника

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Фото: AP/TASS/Patrick Semansky
Президент США Дональд Трамп подписал документ о помиловании экс-главы своего предвыборного штаба и бывшего советника. Такую информацию представила пресс-служба Белого дома, передает РИА Новости.
Известно, что всего указ президента США о помиловании затронул 26 человек. В их числе – бывший глава предвыборной кампании Трампа 2016 года Пол Манафорт, который был осужден за финансовые и налоговые преступления.
Помилование также коснулось бывшего советника действующего президента Роджера Стоуна. Ранее он получил тюремный срок за воспрепятствование правосудию.
Уточняется, что оба вышеупомянутых фигуранта получили свои сроки по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Он известен поисками доказательств приписываемого России вмешательства в выборы США. Кроме того, Мюллер пытался обнаружить связи Трампа с Москвой.
В указе президента США добавляется, что еще трое человек получили сокращение своих тюремных сроков.
15 мая текущего года экс-главу штаба Трампа освободили из тюрьмы из-за COVID-19. Решение было принято после соответствующей просьбы его адвокатов.
Ранее Трамп назвал условие помилования Ассанжа. Американский лидер хотел, чтобы основатель WikiLeaks предоставил сведения об источнике хакерской атаки на серверы Национального комитета Демократической партии в 2016 году.
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