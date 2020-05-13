Экс-главу штаба Трампа освободили из тюрьмы из-за COVID-19

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Пол Манафорт, который в 2016 году руководил избирательной кампанией кандидата в президенты США Дональда Трампа, оставшийся срок лишения свободы проведет дома, сообщает "Газета.ру".

Решение было принято после соответствующей просьбы его адвокатов. Они сослались на солидный возраст 71-летнего Манафорта, а также условия содержания в тюрьме. Адвокаты сочли эти факторы как повышающие вероятность заболевания Манафорта коронавирусом.

Экс-глава штаба Трампа содержался в тюрьме в Пенсильвании. В настоящий момент там не зафиксировали случаев заражения COVID-19.

Ранее Манафорт был осужден на 3,5 года лишения свободы в связи с обвинениями в незарегистрированной работе лоббистом и давлении на свидетелей. Его признавали виновным в налоговом мошенничестве и сговоре против США, за что он получил еще 4 года тюрьмы.

Сам же Трамп называл дело Манафорта очень печальным инцидентом и выражал надежду, что экс-руководителя его штаба помилуют.