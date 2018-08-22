Трамп прокомментировал вердикт по делу Манафорта

22 августа, 10:32
Фото: depositphotos/actionsports
Дональд Трамп назвал "очень печальным" вердикт по делу экс-руководителя его предвыборного штаба Пола Манафорта. По его словам, предъявленные обвинения не связаны с приписываемым сговором с Россией. Об этом передает ТАСС.
"Мне очень печально из-за этого, но это никак не связано с российским сговором. Вся эта охота на ведьм – абсолютный позор", – подчеркнул президент США.
Он отметил, что Манафорт "хороший человек", который также работал с бывшим президентом США Рональдом Рейганом и многими другими политиками.
Ранее бывшего главу избирательного штаба президента США Пола Манафорта взяли под стражу по обвинениям со стороны спецпрокурора Роберта Мюллера в попытке оказать влияние на потенциальных свидетелей по своему делу.
Присяжные в суде Александрии (штат Вирджиния) признали виновным Манафорта по восьми из 18 пунктов обвинения, которые касаются нарушения налогового и банковского законодательств и сокрытия зарубежных счетов в банках. По остальным десяти пунктам присяжные не вынесли единогласного решения.
В Вашингтоне Пола Манафорта обвиняют в "сговоре против США", отмывании более 30 миллионов долларов, а также даче ложных показаний, несоблюдении законов о раскрытии информации о лоббировании интересов Украины и работе в качестве незарегистрированного иностранного агента. Сам бывший госслужащий вины не признает.
Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже 19 августа был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в течение пяти лет с 2007 года.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: