Присяжные признали Манафорта виновным по восьми пунктам из 18-ти

22 августа, 03:38
Фото: AP/Andrew Harnik
Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт признан виновным по 8 пунктам обвинения из 18, сообщает телеканал MSNBC.
После четырех дней обсуждения Манафорта признали виновным в налоговом мошенничестве. Обвинения по остальным 10 пунктам, по которым присяжные не пришли к соглашению, судья объявил недействительными.
Манафорт обвинялся в отмывании денег, сокрытии иностранных банковских счетов, сговоре против США, даче ложных показаний, несоблюдении законов о раскрытии информации и налоговых махинациях.
Сообщается, что приговор по делу будет вынесен позднее. Комментируя дело бывшего руководителя своего предвыборного штаба, Дональд Трамп заявил, что расследование в отношении Манафорта является "охотой на ведьм".
"Это охота на ведьм и это позор", – сказал журналистам президент США. Ранее Трамп подчеркнул, что расследование никак не связано "со сговором с Россией".
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