Бывшего главу предвыборного штаба Трампа приговорили к тюрьме

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Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт в среду, 13 марта, осужден на три с половиной года тюрьмы по обвинению в незарегистрированной работе лоббистом и давлении на свидетелей, сообщает РИА Новости.

Дело рассматривалось в Федеральном окружном суде в Вашингтоне. Это второй приговор Манафорту. Неделей ранее суд города Александрия в Вирджинии приговорил его к почти четырем годам заключения по ряду обвинений. В частности, Манафорту инкриминировали нарушения налогового и банковского законодательств и сокрытие зарубежных банковских счетов.

В общей сложности он проведет в заключении семь с половиной лет.

Дональд Трамп охарактеризовал ситуацию как "очень печальный" инцидент и отметил, что "охота на ведьм – абсолютный позор". Кроме того, глава Белого дома подчеркнул, что может помиловать экс-главу своего предвыборного штаба.