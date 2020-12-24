Трамп наложил вето на одобренный конгрессом оборонный бюджет на 2021 год

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Фото: Zuma\TASS
Президент США Дональд Трамп наложил вето на одобренный ранее конгрессом оборонный бюджет. Об этом информирует пресс-служба Белого дома.
Американский лидер пояснил, что резолюция не включает необходимые для обеспечения национальной безопасности меры.
"Она <...> включает статьи, которые не обеспечивают уважение наших ветеранов и нашей военной истории, противоречит усилиям моей администрации в том, чтобы интересы Америки были первостепенными в вопросах нашей национальной безопасности и зарубежной политики", – пояснил в своей речи Трамп.
Как уточняет РИА Новости, заявление Трампа было направлено в Палату представителей конгресса США. В нем, помимо прочего, президент США назвал текущий оборонный бюджет "подарком" России и Китаю.
Ранее Трамп грозил заблокировать проект оборонного бюджета США. Причиной такого решения американского лидера стало игнорирование поправок, которые он вынес на рассмотрение конгресса.
Накануне СМИ сообщили, что США планируют принять новый пакет санкций. Ограничения будут направлены против "Северного потока – 2".
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