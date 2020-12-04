В проект оборонного бюджета США включили санкции против Турции из-за С-400

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Проект оборонного бюджета США предлагает санкции по покупке Турцией российских ЗРК С-400.

Как говорится в документе, президент должен ввести пять или более санкций не позднее чем через 30 дней с момента вступления закона в силу.

Рестрикции должны быть направлены против турецких чиновников, участвовавших в покупке российских зенитных ракетных комплексов.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в июле 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и приобрести американские комплексы Patriot.

При этом Белый дом грозил отменить продажу Турции F-35, а также ввести ограничительные меры. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры с Россией.